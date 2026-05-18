Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Zeugin gesucht

Duisburg (ots)

Bereits am 9. Mai (ein Samstag) kam es gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad- und einem Pkw-Fahrer im Bereich der Rheindeichstraße/Lauerstraße - der Radfahrer erlitt Verletzungen.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der 62-jährige Radfahrer auf einen stehenden Mercedes (Fahrer 35 Jahre) auffuhr und stürzte. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht - benötigte vor Ort jedoch keine medizinische Versorgung. Bis kurz vor dem Eintreffen der Beamten soll sich eine Zeugin am Unfallort aufgehalten haben.

Nun suchen die Ermittler die Zeugin sowie weitere Hinweisgeber, die den Unfall beobachtet haben. Wenn Sie Angaben machen können, melden Sie sich bitte bei dem Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 2800.

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