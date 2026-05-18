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Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Kriminalpolizei ermittelt nach Schussabgaben - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Zeugen verständigten in den frühen Montagmorgenstunden (18. Mai, gegen 4 Uhr) die Polizei, weil auf der Weseler Straße Schüsse fielen. Als die Beamten eintrafen, stellten sie eine gesplitterte Scheibe eines Restaurants fest.

Die Zeugen gaben an, dass mehrere dunkel gekleidete Personen gesehen worden seien, die dann fußläufig die Flucht in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung Beeck ergriffen haben sollen.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren - unter anderem Patronenhülsen - rund um das Restaurant und hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

Die Kriminalbeamten suchen Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Personen und den Schussabgaben machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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