Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Raub auf Discounter - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Sechs maskierte und mit einer Machete bewaffnete Unbekannte haben am Samstagabend (16. Mai, 21:15 Uhr) einen Discounter an der Emmericher Straße ausgeraubt. Sie sprühten einer 21-jährigen Kassiererin Reizgas ins Gesicht und attackierten einen weiteren Mitarbeiter (29) körperlich. Mit der Beute aus der Kasse flüchteten die Täter in Richtung Westender Straße. Die Mitarbeitenden wurden vor Ort medizinisch behandelt.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die nähere Angaben zu den Tätern machen können: Sie werden auf 16 bis 20 Jahre geschätzt, sind jeweils etwa 1,80 Meter groß und waren alle schwarz gekleidet. Einer von ihnen soll zudem eine Schusswaffe im Hosenbund getragen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegengenommen.

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