Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Scheunenbrand greift auf Nachbargrundstück über - kein Personenschaden

Geeste (ots)

Am Donnerstag, den 30.04.2026, kam es gegen 14:48 Uhr am Wietmarscher Damm in Geeste zu einem Brand.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Scheune, in der unter anderem Gartengeräte gelagert waren, in Brand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf eine Hecke sowie einen Holzschuppen eines angrenzenden Grundstücks über.

Eine 66-jährige Nachbarin wurde durch einen lauten Knall auf den Vorfall aufmerksam, bemerkte Brandgeruch und stellte anschließend die brennende Scheune fest. Sie verständigte umgehend die Feuerwehr. Der Brand konnte durch die eingesetzten Kräfte gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Wietmarschen, Groß Hesepe, Osterbrock und Schwartenpohl mit insgesamt 14 Fahrzeugen und rund 70 Einsatzkräften.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell