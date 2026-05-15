Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Fahrrad geraubt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Einem 17-Jährigen soll am Mittwochabend (13. Mai, 21:30 Uhr) im Bereich Bahnhofstraße / Westender Straße das Fahrrad geraubt worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang Unbekannter den Jugendlichen von seinem Rad gerissen haben. Ein Komplize habe ihn daraufhin körperlich angegriffen. Im Anschluss sei das Duo mit dem Fahrrad über die Bahnhofstraße in Richtung Bürgermeister-Pütz-Straße geflüchtet.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 17-Jährige beschreibt einen der Täter wie folgt: Anfang 30 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, langer schwarz-graumelierter Vollbart, schwarze Jacke mit Kapuze der Marke Moncler, Kappe. Der andere Täter trug einen roten Pullover. Bei dem entwendeten Fahrrad soll es sich um ein schwarzes Citybike der Marke Adler handeln.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei Duisburg zu melden.

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