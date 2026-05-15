PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Fahrrad geraubt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Einem 17-Jährigen soll am Mittwochabend (13. Mai, 21:30 Uhr) im Bereich Bahnhofstraße / Westender Straße das Fahrrad geraubt worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang Unbekannter den Jugendlichen von seinem Rad gerissen haben. Ein Komplize habe ihn daraufhin körperlich angegriffen. Im Anschluss sei das Duo mit dem Fahrrad über die Bahnhofstraße in Richtung Bürgermeister-Pütz-Straße geflüchtet.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 17-Jährige beschreibt einen der Täter wie folgt: Anfang 30 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, langer schwarz-graumelierter Vollbart, schwarze Jacke mit Kapuze der Marke Moncler, Kappe. Der andere Täter trug einen roten Pullover. Bei dem entwendeten Fahrrad soll es sich um ein schwarzes Citybike der Marke Adler handeln.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei Duisburg zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 13:20

    POL-DU: Handtaschenräuberin erbeutet Bargeld - Zeugen gesucht

    Mittelmeiderich (ots) - Am Mittwoch (13. Mai, gegen 21 Uhr) soll einer 83-jährigen Frau nach ihrem Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft an der Von-der-Mark-Straße ihre Brieftasche von einer Unbekannten geraubt worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Frau zunächst der Seniorin aus dem Lebensmittelgeschäft gefolgt sein. In Höhe eines Fotogeschäftes entriss sie der 83 Jahre alten Frau nach einem kurzen ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 11:45

    POL-DU: Duissern: Trickdiebstahl - Zwei Unbekannte entwenden Bargeld aus Wohnung einer Seniorin

    Duisburg (ots) - In Duissern erschlichen sich am Mittwoch (13. Mai) gegen 16 Uhr zwei Täter an der Schweizer Straße das Vertrauen einer Seniorin (90 Jahre), indem sie behaupteten Wasserwerker zu sein und die Heizung ablesen zu müssen. Die Dame bat die beiden Männer hinein. Während einer von ihnen sofort ins Wohnzimmer ging, verwickelte sein Komplize die Frau im ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 10:50

    POL-DU: Friemersheim: Zeuge meldet Drogenhandel

    Duisburg (ots) - Am Dienstagnachmittag (12. Mai, 15 Uhr) hat ein Zeuge der Polizei einen möglichen Drogenhandel auf der Straße Am Buchenbusch sowie ein verdächtiges weißes Fahrzeug gemeldet. Die Polizei konnte einen Wagen, auf den die Beschreibung passte, im Bereich Jägerstraße/Buschstraße kontrollieren. In dem weißen Mercedes saßen ein 22-Jähriger und ein 41-Jähriger und aus dem Auto drang Cannabis-Geruch. Auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren