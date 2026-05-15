Polizei Duisburg

POL-DU: Festnahme nach versuchtem Kellereinbruch

Altstadt (ots)

Mittwochabend gegen 19:30 Uhr (13. Mai) informierten Bewohnerinnen eines Mehrfamilienhauses auf der Mainstraße die Polizei über einen flüchtigen Mann, den sie in einem Kellerabteil festgestellt hatten. Zunächst hatte eine Hausbewohnerin verdächtige Geräusche aus dem Keller gehört und gemeinsam mit einer Nachbarin nachgesehen. Dort trafen sie auf einen Fremden, der angab, ein Kellerabteil räumen zu sollen. Als der Mann weglaufen wollte, habe eine der Frauen versucht, ihn festzuhalten. Daraufhin soll der Unbekannte die Bewohnerin mit einem Gegenstand bedroht haben und anschließend geflüchtet sein. Ein aufmerksamer Zeuge konnte der Polizei neben einer auffälligen Tätowierung des Flüchtenden auch dessen Fluchtrichtung nennen. Der Mann konnte schließlich an der Kreuzung Friedrich-Wilhelm-Straße/Vom-Rath-Straße von der Polizei angetroffen werden. Bei ihm wurden typische Einbruchwerkzeuge gefunden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter beim Amtsgericht Duisburg am Donnerstag (14. Mai) einen Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde jedoch vom Vollzug der Untersuchungshaft verschont.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell