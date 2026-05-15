Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Trickdiebstahl - Zwei Unbekannte entwenden Bargeld aus Wohnung einer Seniorin

Duisburg (ots)

In Duissern erschlichen sich am Mittwoch (13. Mai) gegen 16 Uhr zwei Täter an der Schweizer Straße das Vertrauen einer Seniorin (90 Jahre), indem sie behaupteten Wasserwerker zu sein und die Heizung ablesen zu müssen.

Die Dame bat die beiden Männer hinein. Während einer von ihnen sofort ins Wohnzimmer ging, verwickelte sein Komplize die Frau im Eingangsbereich in ein Gespräch und lenkte sie somit ab.

Als der Unbekannte aus dem Wohnzimmer kam, verließ das Duo schlagartig die Wohnung in Richtung Mülheimer Straße. Dies kam der Rentnerin verdächtig vor. Dann bemerkte sie, dass Bargeld aus ihrer Geldbörse fehlte.

Der männliche Täter aus dem Eingangsbereich war circa 1,90 Meter groß und schwarz gekleidet mit Kapuze. Hingegen war der Täter im Wohnzimmer nur 1,60 Meter groß, schlank und trug über seiner dunklen Kleidung mit Kapuze eine orangene Warnweste. Beide sprachen akzentfreies Deutsch.

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