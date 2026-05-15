Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Zeuge meldet Drogenhandel

Duisburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (12. Mai, 15 Uhr) hat ein Zeuge der Polizei einen möglichen Drogenhandel auf der Straße Am Buchenbusch sowie ein verdächtiges weißes Fahrzeug gemeldet. Die Polizei konnte einen Wagen, auf den die Beschreibung passte, im Bereich Jägerstraße/Buschstraße kontrollieren. In dem weißen Mercedes saßen ein 22-Jähriger und ein 41-Jähriger und aus dem Auto drang Cannabis-Geruch.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete ein Richter des Amtsgerichts Duisburg die Durchsuchung des Autos, der Personen und ihrer Wohnungen an. Unter anderem wurden Cannabis, eine Feinwaage, weißes Pulver und Bargeld in szenetypischer Stückelung in dreistelliger Höhe aus dem Auto sichergestellt.

In der Wohnung des 41-Jährigen an der Jägerstraße wurden außerdem unverzollte Tabakwaren entdeckt und sichergestellt. Die beiden Männer müssen sich jetzt mit Anzeigen unter anderem wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz auseinandersetzen. Dem 41-Jährigen wird zusätzlich Steuerhinterziehung vorgeworfen.

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