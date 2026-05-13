Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Versuchter Raub im Duisburger Hauptbahnhof - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Zwei Jugendliche haben am frühen Dienstagabend (12. Mai, 17:40 Uhr) versucht, einen 63-Jährigen im Duisburger Hauptbahnhof auszurauben. Nach bisherigen Erkenntnissen versperrte das Duo dem Mann zunächst an einer Rolltreppe zu Gleis 11 den Weg. Oben angekommen stieg der 63-Jährige in einen Fahrstuhl. Dort soll ihn einer der Jugendlichen plötzlich in den Rücken getreten und versucht haben, ihm das Smartphone zu entreißen. Als sich die Fahrstuhltür schloss, ließ der Täter von dem Mann ab.

Nachdem der 63-Jährige den Notruf gewählt hatte, flüchteten die beiden Jugendlichen in unbekannte Richtung. Der Duisburger erlitt leichte Verletzungen, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung vor Ort.

Den Haupttäter beschreibt der Duisburger wie folgt: etwa 13 bis 14 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß , dunkele Haare, graue Jogginghose, graues T-Shirt. Sein Komplize soll ebenfalls etwa 13 bis 14 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß gewesen sein. Er hatte schwarze Haare und trug eine schwarze Jacke, ein helles Shirt sowie eine schwarze Hose.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

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