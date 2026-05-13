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Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Folgemeldung: Polizei wieder uneingeschränkt telefonisch erreichbar

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg ist nach einer technischen Störung wieder uneingeschränkt unter allen bekannten Rufnummern erreichbar. Am Vormittag hatte es kurzzeitige Ausfälle gegeben, durch die die Festnetznummern der Polizei nicht erreichbar waren. Der Notruf 110 war davon nicht betroffen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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