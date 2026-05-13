POL-DU: Stadtgebiet: Folgemeldung: Polizei wieder uneingeschränkt telefonisch erreichbar
Duisburg (ots)
Die Polizei Duisburg ist nach einer technischen Störung wieder uneingeschränkt unter allen bekannten Rufnummern erreichbar. Am Vormittag hatte es kurzzeitige Ausfälle gegeben, durch die die Festnetznummern der Polizei nicht erreichbar waren. Der Notruf 110 war davon nicht betroffen.
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