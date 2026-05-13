POL-DU: Stadtgebiet: Folgemeldung: Polizei wieder uneingeschränkt telefonisch erreichbar

Duisburg (ots) - Im Duisburger Süden kam es in den vergangenen Monaten zu mehreren Aufbrüchen von Zigarettenautomaten. Bislang unbekannte Täter knackten die Automaten auf und entwendeten Zigarettenschachteln. Betroffen waren zuletzt Automaten auf folgenden Straßen: - Im Schlenk, Wanheimerort (11. Mai) - Am Siepenkothen, Großenbaum (9.-11. Mai) - Heerstraße, ...

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