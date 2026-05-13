Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit der Polizei - Notruf 110 bleibt verfügbar

Duisburg (ots)

Aufgrund einer technischen Störung ist die Polizei Duisburg derzeit telefonisch nur eingeschränkt erreichbar. Betroffen sind die Rufnummern beginnend mit der 0203 - 280.

Wir bitten Bürgerinnen und Bürger, Anliegen vorübergehend per E-Mail zu senden, zum Beispiel an poststelle.duisburg@polizei.nrw.de. In Notfällen wählen Sie bitte, wie gewohnt, die 110.

Der Notruf ist von der Störung nicht betroffen. Die Polizei bittet darum, die 110 ausschließlich für dringende und akute Notfälle zu nutzen.

Wir informieren Sie, wenn das Problem behoben ist.

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