Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Tatverdächtige flüchten nach Schlägerei

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (9. Mai, 20:30 Uhr) soll es auf dem Kometenplatz zu einer Schlägerei zwischen zwei 22 und 33 Jahre alten Männern auf der einen und einer Gruppe (bisher unbekannter) Jugendlicher auf der anderen Seite gekommen sein. Als die Polizei eintraf, waren die Jugendlichen bereits nicht mehr vor Ort und die beiden Männer (22 und 33) versuchten zu flüchten. Den 33-Jährigen konnten die Beamten an seiner Flucht hindern. Der 22-Jährige flüchtete zu Fuß bis zur Poststraße, wo ihn die Polizei stellen konnte. Der Mann ging mit erhobenen Fäusten auf einen Polizisten zu. Dieser drohte daraufhin den Einsatz des DEIG (Distanz-Elektroimpulsgerät) zunächst an und setzte das DEIG schließlich ein, als der Mann nicht stehen blieb. Beamte nahmen den 22-Jährigen unter erheblicher Gegenwehr in Gewahrsam. Der 22-Jährige trat und schlug dabei nach den Einsatzkräften. Auf der Wache wurde ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Blutprobe entnommen. Anschließend kam er zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus. Jetzt muss er sich unter anderem wegen des tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte mit einer Anzeige auseinandersetzen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Situation am Kometenplatz beobachtet haben oder Angaben zu den an der Auseinandersetzung beteiligten Jugendlichen machen können. Hinweise werden vom Kriminalkommissariat 34 unter 0203 2800 entgegen genommen.

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