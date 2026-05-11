Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Einbrecher geschnappt

Duisburg (ots)

Ein zunächst Unbekannter verschaffte sich bereits am Donnerstagabend (7. Mai, 21 Uhr) Zutritt zu einem geschlossenen Geschäft an der Wanheimer Straße, durchwühlte alles und ergriff samt Beute die Flucht. Der Ladeninhaber (54) sicherte in der Folge die Videoaufzeichnungen und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Ein Mitarbeiter (32), der den Diebstahl auf den Aufnahmen der Videoanlage gesehen hatte, erkannte den Tatverdächtigen am Freitagnachmittag (8. Mai, 14:40 Uhr) im Immanuel-Kant-Park wieder und meldete das der Polizei. Polizisten kontrollierten den 26-Jährigen, der eine Tasche mit dem Diebesgut vom 7. Mai bei sich trug. Sie stellten die entwendeten elektronischen Geräte sicher und brachten den Mann zunächst in den Polizeigewahrsam, bevor er durch Rettungskräfte wegen medizinischer Bedürfnisse in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter beim Amtsgericht Duisburg einen Untersuchungshaftbefehl wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Die weiteren Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 14 dauern an.

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