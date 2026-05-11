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Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Mehrere Kelleraufbrüche - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Freitagabend (8. Mai, 19 Uhr) und Samstagmorgen (9. Mai, 8 Uhr) unerlaubt Zutritt zu dem Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Hochemmericher Straße und brachen nach bisherigen Erkenntnissen 21 Kellerverschläge auf.

Anwohner des Hauses verständigten die Polizei. Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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