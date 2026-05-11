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Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Polizisten trennen streitende Männer

Duisburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (9. Mai, 6:10 Uhr) eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern auf der Brückenstraße. Ein 21-Jähriger soll einem 24-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Die Polizei versuchte die beiden Männer und umstehende Zeugen zu trennen. Da die Stimmung aufgeladen war und die Kontrahenten den Anweisungen der Polizei nicht folgten, drohten die Beamten an, das DEIG (Distanz-Elektroimpulsgerät) einzusetzen. Daraufhin beruhigte sich die Lage und die Beamten konnten das Pfefferspray sicherstellen und den 21-Jährigen mit zur Wache nehmen, wo ihm auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg und richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen wurde. Der Mann muss sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung mit einer Anzeige auseinandersetzen.

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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