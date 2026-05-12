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Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburger Süden: Mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Im Duisburger Süden kam es in den vergangenen Monaten zu mehreren Aufbrüchen von Zigarettenautomaten. Bislang unbekannte Täter knackten die Automaten auf und entwendeten Zigarettenschachteln. Betroffen waren zuletzt Automaten auf folgenden Straßen:

   - Im Schlenk, Wanheimerort (11. Mai)
   - Am Siepenkothen, Großenbaum (9.-11. Mai)
   - Heerstraße, Dellviertel (27.-28. April)

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu den Taten geben können. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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