Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburger Süden: Mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Im Duisburger Süden kam es in den vergangenen Monaten zu mehreren Aufbrüchen von Zigarettenautomaten. Bislang unbekannte Täter knackten die Automaten auf und entwendeten Zigarettenschachteln. Betroffen waren zuletzt Automaten auf folgenden Straßen:

- Im Schlenk, Wanheimerort (11. Mai) - Am Siepenkothen, Großenbaum (9.-11. Mai) - Heerstraße, Dellviertel (27.-28. April)

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu den Taten geben können. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

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