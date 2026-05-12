Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Unfall im Kreuzungsbereich - Auto prallt gegen Hauswand

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Duisburg (ots)

An der Kreuzung Lohengrin- und Herbststraße gab es am Montagnachmittag (11. Mai, 16 Uhr) einen Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 40-jähriger Fahrer eines Lexus und die 48-jährige Fahrerin eines VW stießen im Kreuzungsbereich zusammen, woraufhin der VW gegen eine Hauswand geschleudert wurde. Hier bröckelte etwas Putz ab. Die 48-jährige Fahrerin des VW klagte über Nackenschmerzen, der 40-Jährige und sein 15-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Den Unfallbeteiligten wurden vor Ort Alkohol- und Drogenschnelltests angeboten, welche bei der 48-Jährigen beide negativ ausfielen. Der Drogenschnelltest des Lexus-Fahrers schlug positiv auf Kokain an, weshalb der Mann zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Wache genommen wurde. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache übernommen. Weil der 40-Jährige mutmaßlich unter Drogeneinfluss am Steuer saß, wurde ein Bericht an das Straßenverkehrsamt geschrieben.

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