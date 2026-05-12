PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Unfall im Kreuzungsbereich - Auto prallt gegen Hauswand

POL-DU: Meiderich: Unfall im Kreuzungsbereich - Auto prallt gegen Hauswand
  • Bild-Infos
  • Download

Duisburg (ots)

An der Kreuzung Lohengrin- und Herbststraße gab es am Montagnachmittag (11. Mai, 16 Uhr) einen Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 40-jähriger Fahrer eines Lexus und die 48-jährige Fahrerin eines VW stießen im Kreuzungsbereich zusammen, woraufhin der VW gegen eine Hauswand geschleudert wurde. Hier bröckelte etwas Putz ab. Die 48-jährige Fahrerin des VW klagte über Nackenschmerzen, der 40-Jährige und sein 15-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Den Unfallbeteiligten wurden vor Ort Alkohol- und Drogenschnelltests angeboten, welche bei der 48-Jährigen beide negativ ausfielen. Der Drogenschnelltest des Lexus-Fahrers schlug positiv auf Kokain an, weshalb der Mann zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Wache genommen wurde. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache übernommen. Weil der 40-Jährige mutmaßlich unter Drogeneinfluss am Steuer saß, wurde ein Bericht an das Straßenverkehrsamt geschrieben.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 15:56

    POL-DU: Aldenrade: Tatverdächtige flüchten nach Schlägerei

    Duisburg (ots) - Am Samstagabend (9. Mai, 20:30 Uhr) soll es auf dem Kometenplatz zu einer Schlägerei zwischen zwei 22 und 33 Jahre alten Männern auf der einen und einer Gruppe (bisher unbekannter) Jugendlicher auf der anderen Seite gekommen sein. Als die Polizei eintraf, waren die Jugendlichen bereits nicht mehr vor Ort und die beiden Männer (22 und 33) versuchten zu flüchten. Den 33-Jährigen konnten die Beamten an ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 14:30

    POL-DU: Hochfeld: Einbrecher geschnappt

    Duisburg (ots) - Ein zunächst Unbekannter verschaffte sich bereits am Donnerstagabend (7. Mai, 21 Uhr) Zutritt zu einem geschlossenen Geschäft an der Wanheimer Straße, durchwühlte alles und ergriff samt Beute die Flucht. Der Ladeninhaber (54) sicherte in der Folge die Videoaufzeichnungen und erstattete Anzeige bei der Polizei. Ein Mitarbeiter (32), der den Diebstahl auf den Aufnahmen der Videoanlage gesehen hatte, ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 14:14

    POL-DU: Hochfeld: Polizisten trennen streitende Männer

    Duisburg (ots) - Am frühen Samstagmorgen (9. Mai, 6:10 Uhr) eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern auf der Brückenstraße. Ein 21-Jähriger soll einem 24-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Die Polizei versuchte die beiden Männer und umstehende Zeugen zu trennen. Da die Stimmung aufgeladen war und die Kontrahenten den Anweisungen der Polizei nicht folgten, drohten die Beamten an, das DEIG ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren