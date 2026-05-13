Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Verbotenes Einzelrennen - Anzeige

Duisburg (ots)

Als Polizisten am Dienstagabend (12. Mai, 22:47 Uhr) einen silbernen Audi an der Friedrich-Ebert-Straße in Marxloh ins Visier nahmen, gab der Fahrzeugführer Gas und ergriff die Flucht über die Planetenstraße.

Die Einsatzkräfte forderten den Mann zum Anhalten auf, doch der Audi-Fahrer raste mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Aldenrade und gefährdete bei seiner Verfolgungsfahrt unbeteiligte Verkehrsteilnehmende. Dann verloren die Polizisten das Fahrzeug aus den Augen. Zeugen winkten von der Jupiterstraße aus den Beamten zu und machten Angaben zu einem rasanten Audi-Fahrer samt Beifahrer, der den Wagen an der Jupiterstraße parkte. Beide ergriffen fußläufig die Flucht - sie beschrieben den Uniformierten das Duo.

Nachdem die Beamten das Kennzeichen überprüft hatten, ermittelten sie die Halteranschrift des Audi-Besitzers und suchten die Wohnung an der Uranusstraße auf. Dort stießen sie unter anderem auf den mutmaßlichen Fahrzeugführer (24), auf den die Personenbeschreibung passte.

Der 24-Jährige erweckte den Eindruck, unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln zu stehen. Den Beamten händigte er den Fahrzeugschlüssel aus. Der Tatverdächtige stimmte einer Pkw-Durchsuchung zu - die Beamten fanden Utensilien für den Konsum von Betäubungsmitteln sowie Cannabis-Produkte.

Den Audi sowie ein Mobiltelefon stellten die Polizisten sicher. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg entnahm ein Arzt dem 24-Jährigen auf der Polizeiwache eine Blutprobe.

Nun muss sich der Mann mit einem Strafverfahren nach einem verbotenen Einzelrennen auseinandersetzen. Die Ermittlungen dauern durch das Verkehrskommissariat 21 an.

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