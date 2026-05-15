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Polizei Duisburg

POL-DU: Handtaschenräuberin erbeutet Bargeld - Zeugen gesucht

Mittelmeiderich (ots)

Am Mittwoch (13. Mai, gegen 21 Uhr) soll einer 83-jährigen Frau nach ihrem Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft an der Von-der-Mark-Straße ihre Brieftasche von einer Unbekannten geraubt worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Frau zunächst der Seniorin aus dem Lebensmittelgeschäft gefolgt sein. In Höhe eines Fotogeschäftes entriss sie der 83 Jahre alten Frau nach einem kurzen Gerangel gewaltsam die Handtasche. Anschließend hätte die Unbekannte die Brieftasche aus der Handtasche entnommen und die Handtasche auf den Boden geworfen, bevor sie flüchtete. Die Seniorin blieb dabei unverletzt. Sie beschrieb die Täterin gegenüber der Polizei wie folgt: Etwa 1,60 Meter groß, stämmig und mit braunen Haaren, die linksseitig kahl geschoren und rechtsseitig lang waren. Sie soll ein bunt gemustertes Kleid getragen und insgesamt ungepflegt gewirkt haben. Die Brieftasche wurde später von einem unbekannten Mann auf der Westender Straße gefunden und zur Wohnung der geschädigten Frau gebracht. Aus der Brieftasche habe lediglich das Bargeld gefehlt. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen nun Zeuginnen und Zeugen, die die Tat oder die Unbekannte bei der Flucht beobachtet haben. Zudem sucht die Polizei den freundlichen Finder der Brieftasche, um mit ihm als Zeugen sprechen zu können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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