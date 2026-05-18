Polizei Duisburg

POL-DU: Königswinter/Duisburg: Gewässerverunreinigung auf dem Rhein - Wasserschutzpolizei ermittelt

Duisburg (ots)

Auf dem Rhein bei Königswinter ist einem Zeugen am Montagmittag (18. Mai, gegen 12:45 Uhr) eine Gewässerverunreinigung aufgefallen. Er meldete der Wasserschutzpolizei eine ölige/fetthaltige Substanz, die sich großflächig auf dem Wasser ausgebreitet hatte.

Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizeiwache Bonn, der Feuerwehr Bonn sowie ein Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel waren im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen erstreckte sich die Verunreinigung über eine Länge von rund vier Kilometern und eine Breite von etwa 150 Metern (etwa halbe Strombreite). Ein möglicher Verursacher konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Die zuständige Untere Wasserbehörde wurde informiert.

Die Wasserschutzpolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben können, sich beim Zentralen Kriminalkommissariat der Wasserschutzpolizei unter der Telefonnummer 0203 2800 zu melden.

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