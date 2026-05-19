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Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: 6 Monate alter Säugling vermisst - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Die Polizei erhielt in der Nacht zu Dienstag (19. Mai, gegen 2 Uhr) die Information, dass eine 31-Jährige ihren 6 Monate alten Säugling vor Abschluss einer ärztlich notwendigen Behandlung aus einem Krankenhaus auf der Straße An der Abtei mitnahm.

Die Einsatzkräfte nahmen sofort die Ermittlungen in Folge des Vermisstenfalls auf. Weil eine Erkrankung besteht, schwebt das Baby in Lebensgefahr.

Die Suchmaßnahmen nach der Mutter und ihrem Sohn mit rumänischen Staatsangehörigkeiten laufen weiterhin auf Hochtouren. Auch ein Mantrailer war im Einsatz - bisher ohne Fahndungserfolg.

Die Vermisstenstelle der Polizei Duisburg führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Aufenthaltsort der Frau und dem Kind machen können.

Die Kindsmutter ist 1,70 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Sie hat schwarze lange Haare - oft zu einem Dutt gebunden. Sie trägt einen Rock und sieht älter als 31 Jahre aus.

Sollten Sie die Frau sehen, wählen Sie unmittelbar den Notruf. Weiterführende Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 oder unter dem Notruf der Polizei (110) entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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