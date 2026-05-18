Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Mann greift junge Frau an - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Angriffs auf der Krefelder Straße im Bereich des dortigen Berufskollegs von Montagnachmittag (11. Mai, 17:30 Uhr).

Eine 19-Jährige war auf dem Weg von der Schule zur nahegelegenen Bushaltestelle, um nach Hause zu fahren, als neben ihr ein schwarzes Auto hielt, in dem drei Männer gesessen haben sollen. Einer der Männer habe sie durch das geöffnete Fenster aufgefordert, einzusteigen, schilderte sie später der Polizei. Als die junge Frau dies verneinte, sei ein Mann ausgestiegen, habe sie bedroht und sie schließlich mit einem Messer verletzt. Der Frau sei es gelungen, das Messer zu ergreifen, und sie habe den Angreifer offenbar ebenfalls verletzt. Schließlich flüchtete die Frau und informierte später die Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf das schwarze Auto oder den mutmaßlichen Angreifer geben können. Er soll einen dunklen Teint und braune Haare haben, etwa 1,75 Meter groß und zwischen 30 und 35 Jahre alt sein sowie schwarze Kleidung getragen haben. Hinweise bitte an: 0203 2800.

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