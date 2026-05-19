PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Ladendiebin wird aggressiv und lässt Einkaufstrolley zurück

Duisburg (ots)

Eine Frau soll am Montagabend (18. Mai, 18:45 Uhr) Waren aus einer Drogeriemarkt-Filiale an der Wanheimer Straße entwendet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen passierte die Frau mit der Ware den Kassenbereich, ohne diese zu bezahlen.

Als Mitarbeitende des Geschäfts die Tatverdächtige ansprachen, soll sie aggressiv reagiert und eine 30-jährige Mitarbeiterin geschlagen haben. Die Angestellte blieb unverletzt.

Anschließend flüchtete die bislang Unbekannte in Richtung Bachstraße. Dabei ließ sie ihren Einkaufstrolley sowie ein Portemonnaie zurück. Beide Gegenstände wurden durch die Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen zu der Frau sind aufgenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 12:25

    POL-DU: Dellviertel: Streit um Rucksack eskaliert

    Duisburg (ots) - Polizisten bestreiften am Freitagmorgen (15. Mai, 8:40 Uhr) den Bereich des Kantparks an der Claubergstraße/Friedrich-Wilhelm-Straße und stießen auf einen 42-Jährigen mit blutiger Kopfplatzwunde. Er schilderte den Beamten, dass er mit einem 37-Jährigen Streit wegen eines Rucksackes gehabt habe und der 37-Jährige ihm mit einem Gegenstand gegen den Kopf geschlagen und die Flucht ergriffen habe. Der ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 12:00

    POL-DU: Alt-Hamborn: 6 Monate alter Säugling vermisst - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Die Polizei erhielt in der Nacht zu Dienstag (19. Mai, gegen 2 Uhr) die Information, dass eine 31-Jährige ihren 6 Monate alten Säugling vor Abschluss einer ärztlich notwendigen Behandlung aus einem Krankenhaus auf der Straße An der Abtei mitnahm. Die Einsatzkräfte nahmen sofort die Ermittlungen in Folge des Vermisstenfalls auf. Weil eine ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 15:27

    POL-DU: Hochemmerich: Mann greift junge Frau an - Zeugen gesucht

    Duisburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Angriffs auf der Krefelder Straße im Bereich des dortigen Berufskollegs von Montagnachmittag (11. Mai, 17:30 Uhr). Eine 19-Jährige war auf dem Weg von der Schule zur nahegelegenen Bushaltestelle, um nach Hause zu fahren, als neben ihr ein schwarzes Auto hielt, in dem drei Männer gesessen haben sollen. Einer der Männer habe sie durch das geöffnete Fenster aufgefordert, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren