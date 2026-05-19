Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Ladendiebin wird aggressiv und lässt Einkaufstrolley zurück

Duisburg (ots)

Eine Frau soll am Montagabend (18. Mai, 18:45 Uhr) Waren aus einer Drogeriemarkt-Filiale an der Wanheimer Straße entwendet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen passierte die Frau mit der Ware den Kassenbereich, ohne diese zu bezahlen.

Als Mitarbeitende des Geschäfts die Tatverdächtige ansprachen, soll sie aggressiv reagiert und eine 30-jährige Mitarbeiterin geschlagen haben. Die Angestellte blieb unverletzt.

Anschließend flüchtete die bislang Unbekannte in Richtung Bachstraße. Dabei ließ sie ihren Einkaufstrolley sowie ein Portemonnaie zurück. Beide Gegenstände wurden durch die Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen zu der Frau sind aufgenommen.

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