PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher durch Alarmanlage verscheucht+++Fahrzeug mutwillig beschädigt

Hofheim (ots)

1. Einbrecher durch Alarmanlage verscheucht

Bad Soden, Am Wolfspfad, Freitag, 09.01.2026, 17:47 Uhr

(jk)Am Freitagnachmittag hebelten Unbekannte gewaltsam die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Stadtteil Neuenhain auf. Die Einbrecher näherten über die Rückseite dem Grundstück. Beim aufhebeln löste die Alarmanlage aus, weshalb die Täter vermutlich von der weiteren Tat abließen und in unbekannte Richtung flüchteten. An der Terrassentür entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196/2073-0 entgegen.

2. Fahrzeug mutwillig beschädigt

Hattersheim, Hochheimer Straße, Samstag, 10.01.2026, 04:40 Uhr

(jk)Zwei unbekannte Personen haben in den frühen Morgenstunden gegen die Außenspiegel eines geparkten Golfes getreten. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren gehandelt haben. Einer davon trug eine weiße Jogginghose und weiße Schuhe. Die Polizei in Hofheim ermittelt und nimmt Hinweise zur Tat oder den Tätern unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell