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Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Folgemeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach Mutter mit Säugling - Mithilfe aus der Bevölkerung erbeten

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Dienstag (19. Mai, 2 Uhr) brachte eine Mutter (31) ihr Baby (6 Monate) vor dem Abschluss einer medizinisch notwendigen Behandlung aus einem Krankenhaus an der Straße an der Abtei und verschwand.

Wir berichteten: https://duisburg.polizei.nrw/260519althamborn

Intensive Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher erfolglos. Da bei dem Säugling Lebensgefahr besteht, bitten die Ermittlungsbehörden die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Ein Foto der Kindsmutter finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/204193

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 31-Jährige, mutmaßlich mit einem VW Sharan mit ausländischem Kennzeichen, mit einer männlichen Person, sowie mehreren Kindern (1 bis 13 Jahre) unterwegs sein könnte.

Sollten Sie die Frau sehen, wählen Sie unmittelbar den Notruf. Weiterführende Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 oder unter dem Notruf der Polizei (110) entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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