Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Unfall

Heilbronn (ots)

Ein 71-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag bei einem Unfall bei Heilbronn verletzt. Der Mann war gegen 14:45 Uhr mit seinem Mercedes-Benz auf der Bundesstraße 39 zwischen Kirchhausen und Frankenbach unterwegs, als er vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Strecke musste während der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen zeitweise voll gesperrt werden.

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