PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Unfall

Heilbronn (ots)

Ein 71-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag bei einem Unfall bei Heilbronn verletzt. Der Mann war gegen 14:45 Uhr mit seinem Mercedes-Benz auf der Bundesstraße 39 zwischen Kirchhausen und Frankenbach unterwegs, als er vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Strecke musste während der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen zeitweise voll gesperrt werden.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 14:19

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfall

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Ahorn: Auto fährt Kind an - Zeugen gesucht Ein 79 Jahre alter Mann soll am Montag im Bereich des Sportplatzes in der Schulstraße in Ahorn-Eubigheim einen zehnjährigen Jungen angefahren haben. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 79-jährige Mann gegen 16:55 Uhr mit seinem Mercedes einparken, als er den Zehnjährigen, welcher zu diesem Zeitpunkt auf der dortigen Wiese lag, erfasst haben soll. ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 11:39

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Sachbeschädigungen

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Wertheim: Auto beschädigt - Zeugen gesucht Unbekannte haben am Montag in der Straße Untere Leberklinge in Wertheim einen Opel beschädigt. Die Besitzerin parkte am Montag gegen 17:00 Uhr ihren Opel auf Höhe der Hausnummer 10. Als sie gegen 21:50 Uhr zurückkam, stellte sie fest, dass ihre Motorhaube zerkratzt war. Der entstandene Schaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt. Zeugen werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren