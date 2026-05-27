Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall

Hohenlohekreis (ots)

A6/Neuenstein: Schwerverletzter nach Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein 44-Jähriger wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 6 bei Neuenstein schwer verletzt. Gegen 15 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem BMW an der Anschlussstelle Neuenstein in Fahrtrichtung Mannheim auf die Autobahn auf. Nachdem er zunächst auf den rechten Fahrstreifen gewechselt war, fuhr er kurz darauf über den mittleren auf den linken Fahrstreifen. Dort kam es zur Kollision mit dem dort bereits fahrenden Mercedes eines 44-Jährigen. Dieser wurde durch den Zusammenstoß nach rechts abgewiesen und kollidierte mit einer Sattelzugmaschine samt Auflieger. Der 44-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. Durch den Unfall und die damit verbundenen Abschleppmaßnahmen kam es zu einem größeren Rückstau.

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