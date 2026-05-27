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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: 60-Jähriger in Gewahrsam genommen

Stadtkreis Heilbronn (ots)

Heilbronn: 60-Jähriger in Gewahrsam genommen

Polizeibeamte haben am Mittwoch einen 60 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der auf dem Marktplatz in Heilbronn herumgeschrien und mit einem Messer hantiert haben soll. Zeugen meldeten gegen 13.30 Uhr den Vorfall der Polizei. Die Videoschutzbeobachter des Polizeipräsidiums Heilbronn beobachteten zeitgleich das Geschehen. Die unmittelbar eintreffende Interventionsstreife konnte den Mann antreffen. Aus Eigensicherungsgründen wurde er auf den Boden gebracht und anschließend durchsucht. Das gemeldete Messer konnte zwar nicht am Körper des Mannes, aber im unmittelbaren Umfeld aufgefunden werden. Der 60-Jährge wurde zunächst in Gewahrsam genommen und anschließend medizinisch versorgt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird derzeit davon ausgegangen, dass der Mann das Steakmesser zuvor beim Essen verwendete. Es kam zu keiner Bedrohungslage.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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