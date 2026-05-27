PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Mosbach: 39-Jährige von Auto erfasst und schwerverletzt

Eine 39 Jahre alte Frau ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach schwer verletzt worden. Die Frau war gegen 08:10 Uhr auf dem Gehweg auf Höhe eines Einkaufszentrums unterwegs, als sie von einem Toyota einer 66-Jährigen, welche gerade aus einem Grundstück in die Pfalzgraf-Otto-Straße einfahren wollte, erfasst und mehrere Meter mitgeschleift wurde. Die Fußgängerin zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um sie und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 12:39

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall, Unfallflucht und Brand

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Wertheim: Elfjähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt Ein elfjähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall am Dienstagabend bei Wertheim schwer verletzt. Der Junge wollte gegen 17:55 Uhr von einem Feldweg kommend die Landesstraße 2310 zwischen Urphar und Bettingen auf Höhe der Kläranlage überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf eines 26-Jährigen, der auf der ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 10:55

    POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall

    Hohenlohekreis (ots) - A6/Neuenstein: Schwerverletzter nach Unfall mit drei Fahrzeugen Ein 44-Jähriger wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 6 bei Neuenstein schwer verletzt. Gegen 15 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem BMW an der Anschlussstelle Neuenstein in Fahrtrichtung Mannheim auf die Autobahn auf. Nachdem er zunächst auf den rechten Fahrstreifen gewechselt war, fuhr er kurz darauf über den mittleren auf den linken Fahrstreifen. Dort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren