Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Reifen gestohlen und Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Öhringen: Reifen gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in den vergangenen Tagen Reifen von einem Fahrzeug in Öhringen. Zwischen Samstag, 13 Uhr, und Mittwoch, 7:45 Uhr montierten der oder die Täter alle vier Reifen mit Alufelgen von einem auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Rudolf-Diesel-Straße geparkten Skoda Elroq ab. Der Schaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Ingelfingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nachdem der Fahrer eines weißen SUVs am Dienstagabend in Ingelfingen einen Unfall verursachte und anschließend flüchtete, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 17:20 Uhr war der Mann an der Fahrbahnverengung in der Bühlhofer Straße mit seinem Fahrzeug an dem Skoda eines 53-Jährigen entlanggestreift. Nach dem Unfall beschleunigte er sein Auto stark und setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden am Skoda wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - Heller Teint - Mitte/Ende 50 - Kurze, gräulich melierte Haare - Ungepflegter 5-Tage Bart - Trug eine Brille (keine Sonnenbrille) - Sprach Deutsch mit leichtem Akzent Bei dem gesuchten Fahrzeug könnte es sich um einen VW Tiguan handeln. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

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