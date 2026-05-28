Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

Mulfingen: 18-Jähriger prallt gegen Baum

Ein 18 Jahre alter Mann hat sich am Mittwoch bei einem Unfall bei Mulfingen leichte Verletzungen zugezogen. Der 18-Jährige fuhr gegen 08:20 Uhr mit seinem BMW auf der Kreisstraße 2853 von Adolzhausen in Richtung Bundesstraße 290, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Hierbei erlitt der junge Mann leichte Verletzungen. Ersten Schätzungen zufolge entstand am BMW ein Schaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

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