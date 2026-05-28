Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Vier Verletzte nach körperlicher Auseinandersetzung

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Vier Verletzte nach körperlicher Auseinandersetzung Am Donnerstagmorgen wurden bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Heilbronn vier Personen verletzt. Die Männer im Alter von 18 bis 36 Jahren waren gegen 10 Uhr in der Oststraße in Streit geraten. Dieser entwickelte sich zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung in deren Verlauf auch Messer und Eisenstangen zum Einsatz kamen. Alle vier syrischen Staatsangehörigen wurden hierbei verletzt, zwei von ihnen schwer. Der 18-Jährige sowie ein 27-Jähriger wurden kurz nach den Geschehnissen in unmittelbarer Nähe vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn dauern an. Die Hintergründe des Streits sind derzeit noch unklar. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen am Tatort musste die Oststraße in beide Fahrtrichtungen zunächst voll gesperrt werden. Seit 13:15 Uhr ist die Oststraße wieder befahrbar. Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können oder Videoaufnahmen gefertigt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

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