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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Diebstahl von Pkw

Heilbronn (ots)

Abstatt: VW Touareg gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Donnerstag einen VW Touareg von einem Autohausgelände in Abstatt. Zwischen Mittwoch, 22:30 Uhr, und Donnerstag, 9:15 Uhr, wurde der schwarze Geländewagen vom frei zugänglichen Gelände eines Automarkts in der Fabrikstraße gestohlen. An dem Fahrzeug, Baujahr 2019, waren keine Kennzeichen angebracht. Der Wert des Fahrzeugs wird auf 37.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Fabrikstraße gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des schwarzen VW Touareg geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 644630 beim Polizeiposten Untergruppenbach zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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