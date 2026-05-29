Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hoher Besuch beim Polizeipräsidium Heilbronn

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Heilbronn (ots)

Am Freitag, 29. Mai 2026, besuchte der Präsident des Landtags von Baden-Württemberg und Abgeordnete des Wahlkreises Heilbronn Thomas Strobl MdL gemeinsam mit dem Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn Harry Mergel das Polizeipräsidium Heilbronn, um sich insbesondere über Sicherheitsbelange auszutauschen.

Im Rahmen des Besuchs überreichte Polizeipräsident Frank Spitzmüller zusammen mit Polizeivizepräsident Markus Geistler dem Innenminister a.D. als Zeichen der Anerkennung für seinen unermüdlichen Einsatz mit Blick auf die Sicherheit des Landes und im speziellen für die Region und seine Heimatstadt Heilbronn die Ehrenmedaille des Polizeipräsidiums Heilbronn.

Als gemeinsamen Meilenstein bezeichnete Polizeipräsident Frank Spitzmüller die Unterzeichnung der Sicherheitskooperation "Sicheres Heilbronn" im Jahr 2024, mit der die enge Zusammenarbeit zwischen dem Polizeipräsidium Heilbronn, der Stadt Heilbronn und dem Innenministerium Baden-Württemberg vereinbart wurde. Diese Kooperation hat sich bis heute als voller Erfolg erwiesen und wird weiterhin als der Eckpfeiler für die nachhaltige polizeiliche Gewährleistung der Sicherheit in der Stadt Heilbronn bewertet. Polizeipräsident Frank Spitzmüller betonte: "Als flächenmäßig größtes Polizeipräsidium in Baden-Württemberg mit seinem prosperierenden Stadtkreis Heilbronn sowie seinen vier polizeilich zu betreuenden Flächenlandkreisen braucht es die personelle Ausstattung, um die vielfältigen polizeilichen Aufgaben für die Menschen in der Großstadt als auch dem Land wie auch auf dem zu betreuenden Autobahnnetz zufriedenstellend gewährleisten zu können. Dafür sind wir eben auch auf die langfristige Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz im nordwürttembergischen Bereich angewiesen."

Der ehemalige Innenminister Thomas Strobl: "Ich danke den Polizistinnen und Polizisten für ihren täglichen Einsatz für Sicherheit und Freiheit: Ohne diese Garanten entstünde kein Vertrauen, und ohne Vertrauen wäre Demokratie unmöglich. Auch im Amt des Landtagspräsidenten trete ich ein für die Bekämpfung von Antisemitismus, Extremismus und Intoleranz; die Polizei in Baden-Württemberg ist dabei weiterhin ein fester Partner." Auch Oberbürgermeister Harry Mergel hob die Bedeutung der Sicherheitskooperation hervor. "Durch die Kooperation hat sich die bis dato schon gute Zusammenarbeit zwischen dem Innenministerium, dem Polizeipräsidium und der Stadt Heilbronn nochmals intensiviert. Mein Wunsch ist, dieses Niveau auch in Zukunft zu halten, um das Sicherheitsgefühl der Menschen weiter stärken zu können."

Das Treffen war ein herzlicher Abschied vom Heilbronner Innenminister a.D. und gleichzeitig der Antrittsbesuch des neu gewählten Abgeordneten des Wahlkreises Heilbronn Thomas Strobl MdL. Polizeipräsident Frank Spitzmüller scherzte: "Wir haben in Heilbronn den Innenminister verloren und das verfassungsmäßig zweithöchste Amt im Land, nämlich den Landtagspräsidenten, gewonnen". Spitzmüller freute sich zudem, den Landtagspräsidenten und den Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn als neue Mitglieder des Vereins der Förderer des Polizeipräsidiums Heilbronn e.V. begrüßen zu dürfen.

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