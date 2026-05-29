Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen/Würzburg: Polizei nimmt Betrüger fest

Am 28. Mai 2026 wurden in Würzburg drei mutmaßliche Betrüger festgenommen. Die drei bulgarischen Staatsangehörigen im Alter von 19, 21 und 23 Jahren hatten sich zuvor im Laufe des Tages in Lauda-Königshofen, Bad Mergentheim sowie den umliegenden Ortschaften aufgehalten und traten bei mindestens zwei Opfern als angebliche Bankmitarbeiter auf. Mit den hierbei erbeuteten EC-Karten tätigten sie diverse Einkäufe sowie Bargeldabhebungen an Geldautomaten. Bei einem dieser Abhebevorgänge konnte der 21-Jährige videografiert und somit identifiziert werden. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, in welche auch Einsatzkräfte der Polizeireviere Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim sowie des Polizeipräsidiums Unterfranken der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg und der Polizeiinspektion Würzburg Stadt eingebunden waren, konnte der silberne Audi A4 der bulgarischen Staatsangehörigen im Oberen Dallenbergweg in Würzburg festgestellt und die drei Insassen festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach wurden die drei Tatverdächtigen am Folgetag einem Haftrichter beim Amtsgericht Tauberbischofsheim vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts auf mehrfachen Bandenbetrug und setzte diese in Vollzug. Die Männer wurden in Justizvollzugsanstalten überstellt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen sucht das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim nun mögliche weitere Geschädigte und Zeugen, denen am 28.5.2026 ein silberner Audi A4 mit Offenbacher Kennzeichen im Bereich Lauda-Köningshofen aufgefallen ist. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Kurz vor der erfolgten Festnahme kam es in Würzburg zu einem weiteren Betrugsversuch durch die Tatverdächtigen. Eine Frau hatte sich am Telefon gegenüber einem 91-Jährigen als Bankmitarbeiterin ausgegeben und hatte versucht den Mann zu überzeugen, dass sein Geld zuhause nicht sicher sei. Weiter teilte sie mit, dass sie Kollegen schicken würden, die dann das Geld zur Bank bringen könnten. Da der Senior den Betrug durchschaute, kam es in diesem Fall nicht zu einem schädigenden Ereignis. Nun sucht die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nach weiteren Geschädigten, die am Donnerstagnachmittag mit einer ähnlichen oder der gleichen Masche angerufen wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931 4572230 zu melden.

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