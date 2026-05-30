PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Künzelsau: Brand "Jugendblockhaus Taläcker"

Hohenlohekreis (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 30.05.2026, um 00.05 Uhr, wurde eine Brandentwicklung am Jugendblockhaus im Künzelsauer Stadtteil Taläcker gemeldet. Bei dem Gebäude in der Größe eines Einfamilienhauses im Lipfersberger Weg stand beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzung bereits das Vordach und der hintere Gebäudeteil in Brand. Personen waren zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude. Die Flammen griffen im weiteren Verlauf auf das gesamte Gebäude über und brachten den Dachstuhl zum Einsturz. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250 000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: 07131 104-3333
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 16:09

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch und Sachbeschädigung

    Heilbronn (ots) - Rosenberg: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht Unbekannte sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus an der Bergstraße in Rosenberg im Ortsteil Sindolsheim eingebrochen. Die Täter brachen zwischen 15:30 Uhr und 16:10 Uhr ein Fenster auf und stahlen mehrere Werkzeuge. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden. Mosbach-Diedesheim: In Transporter ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 16:02

    POL-HN: Hohenlohekreis: Einbrüche, Verkehrsunfall

    Hohenlohekreis (ots) - Kupferzell/Künzelsau: In Container eingebrochen - Zeugen gesucht Unbekannte sind am Donnerstag oder Freitag in Container eines Baustellengeländes an der Bundesstraße 19 in Kupferzell, Am Forumsplatz und in der Dieselstraße in Künzelsau eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Donnerstag, 17:10 Uhr und Freitag, 06:50 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Containern und stahlen Baumaschinen im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren