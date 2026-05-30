Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Künzelsau: Brand "Jugendblockhaus Taläcker"

Hohenlohekreis (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 30.05.2026, um 00.05 Uhr, wurde eine Brandentwicklung am Jugendblockhaus im Künzelsauer Stadtteil Taläcker gemeldet. Bei dem Gebäude in der Größe eines Einfamilienhauses im Lipfersberger Weg stand beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzung bereits das Vordach und der hintere Gebäudeteil in Brand. Personen waren zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude. Die Flammen griffen im weiteren Verlauf auf das gesamte Gebäude über und brachten den Dachstuhl zum Einsturz. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250 000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

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