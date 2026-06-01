Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfallflucht, Frontalzusammenstoß, Einbruch und Kontrollen

Heilbronn (ots)

Heilbronn: BMW in Krankenhaus-Parkhaus beschädigt

Ein unbekannter Fahrzeuglenker sorgte zwischen Dienstag und Freitag für einen Schaden an einem geparkten BMW 520 d. Das Fahrzeug stand auf Ebene 1 im Parkhaus 1 auf dem Parkplatz 44 "Am Gesundbrunnen". Als der BMW-Fahrer am Freitag gegen 10 Uhr zu seinem Pkw kam, bemerkte er einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro an der vorderen rechten Stoßstange. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Talheim: Unfall im Gegenverkehr - Drei Personen schwer verletzt

Zwei Pkw kollidierten am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 27 bei Talheim frontal. Der 68-jährige Fahrer eines BMWs war zusammen mit seiner 62 Jahre alten Beifahrerin auf der B27 von Heilbronn in Richtung Lauffen unterwegs. Gegen 13:30 Uhr kam ihm eine 22-Jährige mit ihrem Mitsubishi entgegen. Zwischen der Einmündung "Rauher Stich" und Lauffen geriet der BMW-Lenker aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und es kam zum Unfall mit dem Mitsubishi. Dieser fuhr auf einen Hang, überschlug sich und kam auf dem Dach auf der Fahrbahn zum Liegen. Die 22-Jährige sowie die beiden Insassen des BMWs erlitten schwere Verletzungen. Alle drei Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro und sie mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn-Sontheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte verschafften sich am Sonntagmorgen Zutritt zu einem Haus in Heilbronn-Sontheim. Die Täter schlugen gegen 5 Uhr eine Terrassentür an dem Gebäude in der Julius-Picard-Straße ein und durchsuchten das Innere. Die Täter werden als dunkel gekleidet und voll maskiert beschrieben. Sie trugen dunkle Handschuhe. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Kontrollen in der Innenstadt

Am Wochenende waren wieder zusätzliche Einsatzkräfte in der Heilbronner Innenstadt unterwegs und führten im Zusammenhang mit der Konzeption "Sicheres Heilbronn" Kontrollen durch. Am Freitag wurden zwischen 16 und 22 Uhr mehr als 30 Personen kontrolliert. Hierbei ergaben sich sechs Straftaten und sieben Ordnungswidrigkeiten.

Zu Beginn wurde bei einer Person eine kleine Menge an Amphetamin aufgefunden. Des Weiteren verstießen zwei Personen wiederholt gegen ihre räumliche Beschränkung und gelangten zur Strafanzeige. Im Rahmen von Jugendschutzkontrollen wurde festgestellt, dass eine erwachsene Person an eine 17-Jährige eine Zigarette übergab. Im Rahmen einer weiteren Kontrolle konnten bei einer hinlänglich polizeibekannten Person geringe Mengen Heroin und Kokain aufgefunden und sichergestellt werden. Darüber hinaus wurden vier Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet. Eine Person spuckte auf den Boden und gelangte ebenso zur Anzeige. Zwei Fahrzeugführer müssen jeweils wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzes aufgrund ungenügenden Versicherungsschutzes mit Anzeigen rechnen. Gegen eine kontrollierte Person lag ein Haftbefehl vor, weshalb der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

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