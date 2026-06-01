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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: 21-Jähriger nach versuchtem Mord in Haft

Am Montag, den 25. Mai 2026, wurde in einem Neckarsulmer Ortsteil ein 21-Jähriger festgenommen. Gegen 4 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, da es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern gekommen sei. Der 21-Jährige soll zunächst mit einer 16-Jährigen in Streit geraten sein. Als ein 17-Jähriger diesen Streit habe schlichten wollen, sei der Tatverdächtige auf diesen losgegangen, habe ihn zu Fall gebracht und anschließend auf den am Boden liegenden Geschädigten eingeschlagen und eingetreten. Hierbei soll er gezielt Schläge und Tritte gegen den Kopf des 17-Jährigen ausgeführt haben. Der 17-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort festgenommen und am Folgetag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl wegen versuchten Mordes und setzte ihn in Vollzug. Der 21-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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