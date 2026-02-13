PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Wallertheim - Verkehrsunfall mit mehreren Leicht- und Schwerverletzten, Rettungshubschrauber im Einsatz

Wallertheim (ots)

Am Donnerstag, den 12.02.2026 kam es gegen 15:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der B420 / K33, Gemarkung Wallertheim. Ein 33jähriger Fahrer aus dem Donnersbergkreis befuhr mit seinem BMW die B420 aus Richtung Gau-Bickelheim kommend in Fahrtrichtung Wörrstadt. Ein 51jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Wöllstein befuhr mit seiner 48jährigen Beifahrerin sowie einer 25jährigen Mitfahrerin, beide ebenfalls aus der VG Wöllstein, mit seinem VW die B420 in entgegengesetzter Richtung. An der Kreuzung B420 / K33 beabsichtigte der 33jährige BMW-Fahrer nach links in Richtung Gau-Weinheim abzubiegen. Hierbei missachtete der 33jährige Mann den Vorrang des entgegenkommenden VW, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der 33jährige Unfallverursacher wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, ebenso der 51jährige VW-Fahrer. Die beiden weiteren Fahrzeuginsassinnen wurden schwer- jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Da die schwere der Verletzungen aller Beteiligten zunächst unklar war, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, jedoch schlussendlich nicht benötigt. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die B420 blieb während der Unfallaufnahme sowie den anschließenden Reinigungsarbeiten für etwa 1,5 Stunden vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wörrstadt
Telefon: 06732-911-2900
Website: https://s.rlp.de/czXUp10

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

