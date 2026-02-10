PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Küchenbrand in Wormser Fußgängerzone

Worms (ots)

Am heutigen Dienstag, 10.02.2026, kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Restaurant in der Wormser Fußgängerzone.

Der Brand entstand aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich eines Gasherdes und breitete sich von dort über die Abluftrohre aus, wodurch eine starke Rauchentwicklung entstand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Gäste im Restaurant - das Feuer wurde durch das anwesende Personal zügig entdeckt, welches den Brand auf dem Gasherd löschen konnte. Die Feuerwehr löschte schließlich den übrigen Brand in den Abluftrohren. Die über dem Restaurant liegenden Wohnungen wurden teilweise verraucht, sind nach Lüftung durch die Feuerwehr jedoch weiterhin bewohnbar.

Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik eingeliefert.

Die Polizei Worms hat Ermittlungen wegen des Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Worms

Telefon: 06241 852-0
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 10:18

    POL-PDWO: Worms - Überprüfung eines verdächtigen Gegenstandes in der Bahnhofstraße

    Worms (ots) - Am 09.02.2026 kam es gegen 18:30 Uhr in der Wormser Bahnhofstraße zu Absperrmaßnahmen der Polizei Worms. Hintergrund war die Überprüfung eines verdächtigen Gegenstandes, der in einem Rucksack aufgefunden wurde. Die eingeleiteten Überprüfungen der Polizei ergaben schließlich, dass von dem Gegenstand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr ausging. ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 17:25

    POL-PDWO: Eisenberg - Verdächtige Person nach Fahndung festgestellt / Zeugenhinweise gesucht

    Eisenberg (ots) - Am Montag, den 05.02.2026, wurde der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden gegen 02:55 Uhr eine verdächtige Person im Außenbereich eines Wohnhauses in der Sandstraße in Eisenberg gemeldet. Die Bewohnerin hatte den Unbekannten dabei beobachtet, wie er sich im Hof aufhielt und den unverschlossenen Pkw der Mitteilerin öffnete. Als der Mann bemerkte, ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 16:36

    POL-PDWO: Biedesheim - Verkehrsunfall mit Schulbus auf der L448 - Nachtragsmeldung

    Biedesheim (ots) - Die polizeilichen Maßnahmen nach einem Verkehrsunfall auf der L448 zwischen Biedesheim und Lautersheim sind abgeschlossen. Die zuvor eingerichtete Vollsperrung wurde aufgehoben. Nach aktuellem Ermittlungsstand war nicht angepasste Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn die wahrscheinliche Ursache des Unfalls. Der 47‑jährige Fahrer eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren