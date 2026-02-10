Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Küchenbrand in Wormser Fußgängerzone

Worms (ots)

Am heutigen Dienstag, 10.02.2026, kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Restaurant in der Wormser Fußgängerzone.

Der Brand entstand aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich eines Gasherdes und breitete sich von dort über die Abluftrohre aus, wodurch eine starke Rauchentwicklung entstand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Gäste im Restaurant - das Feuer wurde durch das anwesende Personal zügig entdeckt, welches den Brand auf dem Gasherd löschen konnte. Die Feuerwehr löschte schließlich den übrigen Brand in den Abluftrohren. Die über dem Restaurant liegenden Wohnungen wurden teilweise verraucht, sind nach Lüftung durch die Feuerwehr jedoch weiterhin bewohnbar.

Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik eingeliefert.

Die Polizei Worms hat Ermittlungen wegen des Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell