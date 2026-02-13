Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Geschädigter eines Zusammenstoßes mit Rettungswagen gesucht

Worms (ots)

Am 12.02.2026 befährt gegen 09:55 Uhr ein Rettungswagen die B9 in Worms in Richtung Süden. Der Rettungswagen befindet sich hierbei auf einer Einsatzfahrt. Beim Vorbeifahren an einer wartenden Fahrzeugschlange in Höhe der Straße "Am Holzhof" streift der Rettungswagen eines der wartenden Fahrzeuge. Aufgrund der Dringlichkeit der medizinischen Behandlung eines Patienten kann der Rettungswagen nicht direkt anhalten. Der mögliche Verkehrsunfall wird kurze Zeit später gemeldet und polizeilich aufgenommen.

Bislang bestehen keine Hinweise auf das möglicherweise beschädigte Fahrzeug, sodass Zeugen oder der Fahrer/die Fahrerin des Fahrzeugs gesucht werden.

Diese können sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Worms melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell