PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Geschädigter eines Zusammenstoßes mit Rettungswagen gesucht

Worms (ots)

Am 12.02.2026 befährt gegen 09:55 Uhr ein Rettungswagen die B9 in Worms in Richtung Süden. Der Rettungswagen befindet sich hierbei auf einer Einsatzfahrt. Beim Vorbeifahren an einer wartenden Fahrzeugschlange in Höhe der Straße "Am Holzhof" streift der Rettungswagen eines der wartenden Fahrzeuge. Aufgrund der Dringlichkeit der medizinischen Behandlung eines Patienten kann der Rettungswagen nicht direkt anhalten. Der mögliche Verkehrsunfall wird kurze Zeit später gemeldet und polizeilich aufgenommen.

Bislang bestehen keine Hinweise auf das möglicherweise beschädigte Fahrzeug, sodass Zeugen oder der Fahrer/die Fahrerin des Fahrzeugs gesucht werden.

Diese können sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Worms melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 20:55

    POL-PDWO: Küchenbrand in Wormser Fußgängerzone

    Worms (ots) - Am heutigen Dienstag, 10.02.2026, kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Restaurant in der Wormser Fußgängerzone. Der Brand entstand aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich eines Gasherdes und breitete sich von dort über die Abluftrohre aus, wodurch eine starke Rauchentwicklung entstand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Gäste im Restaurant - das Feuer wurde durch ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 10:18

    POL-PDWO: Worms - Überprüfung eines verdächtigen Gegenstandes in der Bahnhofstraße

    Worms (ots) - Am 09.02.2026 kam es gegen 18:30 Uhr in der Wormser Bahnhofstraße zu Absperrmaßnahmen der Polizei Worms. Hintergrund war die Überprüfung eines verdächtigen Gegenstandes, der in einem Rucksack aufgefunden wurde. Die eingeleiteten Überprüfungen der Polizei ergaben schließlich, dass von dem Gegenstand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr ausging. ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 17:25

    POL-PDWO: Eisenberg - Verdächtige Person nach Fahndung festgestellt / Zeugenhinweise gesucht

    Eisenberg (ots) - Am Montag, den 05.02.2026, wurde der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden gegen 02:55 Uhr eine verdächtige Person im Außenbereich eines Wohnhauses in der Sandstraße in Eisenberg gemeldet. Die Bewohnerin hatte den Unbekannten dabei beobachtet, wie er sich im Hof aufhielt und den unverschlossenen Pkw der Mitteilerin öffnete. Als der Mann bemerkte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren