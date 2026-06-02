Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbrüche in Baucontainer, Brand einer Garage und Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Öhringen/ Pfedelbach: Einbrüche in Baucontainer

Am Wochenende drangen Unbekannte in gleich mehrere Baucontainer in Öhringen und Pfedelbach ein und verursachten dadurch hohe Sach- und Diebstahlschäden. Zwischen Samstag und Montagmorgen öffneten Einbrecher auf Baustellen in der Öhringer Ströllerbachallee und der Leipziger Straße sowie in der Otto-Rettenmaier-Straße und der Brunnenfeldstraße in Pfedelbach gewaltsam zahlreiche Baucontainer und entwendeten diverse Werkzeuge, Arbeitsmaschinen, elektrische Geräte und einen Tresor. Zeugen, die am Wochenende rund um die Baustellen an den genannten Örtlichkeiten verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Pfedelbach-Heuberg: Feuerwehreinsatz bei Garagenbrand

Polizei und Feuerwehr rückten am Montagnachmittag zu einem Garagenbrand nach Pfedelbach-Heuberg aus. Eine Zeugin meldete gegen 15:45 Uhr den Brand der Garage in der Birkenstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Anwohner den Brand größtenteils schon selbst unter Kontrolle gebracht, weshalb durch die Feuerwehr lediglich Nachlöscharbeiten betrieben werden mussten. Vermutlich war es durch Arbeiten mit einem Gasbrenner in der Nähe des Gebäudes zum Brandausbruch gekommen. Durch die Flammen wurden mehrere in der Garage stehende Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Die Schäden durch den Brand werden ersten Schätzungen nach mit rund 8.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Forchtenberg: Auto von Unbekanntem beschädigt

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag einen in Forchtenberg geparkten Mazda beschädigte. Der Wagen stand zwischen 1 Uhr und 14 Uhr am Fahrbahnrand der Kirchgasse auf Höhe der Hausnummer 3. In diesem Zeitraum streifte eine bislang unbekannte Person vermutlich beim Vorbeifahren mit ihrem Fahrzeug den Mazda 3 und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Da der Verursacher den Unfall nicht weder dem Besitzer noch der Polizei meldete, werden nun Zeugen gesucht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell