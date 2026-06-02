Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall, Brand und Flucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Elztal-Rittersbach: Lebensgefährlich verletzt nach Fahrradsturz

Mit einem Rettungshubschrauber wurde ein 58-Jähriger in ein Krankenhaus geflogen, nachdem er am Montagabend in Elztal mit seinem Mountainbike stürzte. Der Mann war gegen 18:20 Uhr auf der Elzstraße von der Heidersbacher Mühle kommend in Richtung Ortsmitte Rittersbach unterwegs. Auf einer abschüssigen Strecke überholte er wohl eine bislang unbekannte dreiköpfige Radgruppe und verlor im weiteren Verlauf auf Höhe der Einmündung "Metzenrain" die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Er wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Zeugen, insbesondere die dreiköpfige Radgruppe, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: Brand bei Entsorgungsunternehmen

Aus bisher unbekannter Ursache geriet in der Nacht auf Dienstag gegen 2:30 Uhr Altholz bei einem Entsorgungsunternehmen in Mosbach-Neckarelz in Brand. Die Brandfläche musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Mosbach war mit acht Einsatzfahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort.

Mosbach: 2.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Am Montag beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Audi A3 in Mosbach-Neckarelz. Das Fahrzeug stand zwischen 9.45 Uhr und 10.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Heilbronner Straße links neben der Hauptzufahrt. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er mehrere Schäden im Bereich des linken Hinterrades. Diese werden auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

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