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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Durchsuchungen wegen unerlaubten Glücksspiels

Wegen des Verdachts der unerlaubten Veranstaltung von Glücksspiel ermittelten die Kriminalinspektion 3 der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn und die Staatsanwaltschaft Heilbronn seit November 2025 gegen mehrere Tatverdächtige. Den drei Männern im Alter von 44, 42 und 30 Jahren wird vorgeworfen, in banden- und gewerbsmäßiger Struktur unerlaubtes Glücksspiel veranstaltet zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen in einer Gaststätte in der Charlottenstraße in Heilbronn zumindest seit November 2025 regelmäßig, teilweise zweimal wöchentlich, Pokerrunden mit mehreren Teilnehmern stattgefunden haben. Hierbei sollen hohe Geldbeträge umgesetzt und ein Teil davon von den Tatverdächtigen einbehalten worden sein. In einer konzertierten Aktion in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche gelang es den Ermittlern und Ermittlerinnen mit Unterstützung von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz die drei Tatverdächtigen sowie zwölf weitere mutmaßliche Teilnehmer bei einer solchen Pokerrunde anzutreffen und vorläufig festzunehmen. Im Anschluss wurden die Gaststätte sowie weitere Objekte im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn und des Polizeipräsidiums Ludwigsburg durchsucht. Bei den Maßnahmen konnten unter anderem ein größerer Pokertisch, eine mittlere fünfstellige Bargeldsumme und zahlreiche Jetons aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem wurden ein Teleskopschlagstock und ein Pfefferspray sichergestellt. Die zwölf Teilnehmer haben mit einer Anzeige wegen der Beteiligung an unerlaubtem Glücksspiel zu rechnen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Tatverdächtigen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn und der Staatsanwaltschaft Heilbronn dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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