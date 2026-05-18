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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Einbrecher in Nidda unterwegs + zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss

Giessen (ots)

Nidda: Einbrecher im "Petermannsgäßchen"

In der Nacht von Samstag (16. Mai) auf Sonntag (17. Mai) öffneten Einbrecher gewaltsam die Eingangstür eines Salons im "Petermannsgäßchen" und verschafften sich so Zutritt. Die Täter erbeuteten Bargeld, mehrere Kosmetikartikel sowie eine Kamera. Anschließend entkamen sie unbemerkt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem sind zwischen Samstag (16. Mai), 21 Uhr und Sonntag (17. Mai), 11 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise werden telefonisch bei der Polizeistation Büdingen unter der Telefonnummer (06042) 96480 entgegengenommen.

Ortenberg / Bad Nauheim: Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss

Am Wochenende kam es im Wetteraukreis zu gleich zwei Unfällen, bei denen Alkohol eine Rolle spielte. In Ortenberg-Effolderbach setzte sich am Freitag (15. Mai) ein 38-Jähriger mit knapp 2 Promille hinter das Steuer seines Suzuki und fuhr los. Gegen 1.15 Uhr verlor er in der Konradsdorfer Straße die Kontrolle über seinen Pkw und krachte in Höhe der Hausnummer 6 gegen einen geparkten Renault. Beide Autos wurden beschädigt. Ein Abschlepper übernahm den Transport des nicht mehr fahrbereiten Suzukis. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Der 38 Jahre alte Mann aus Glauburg musste die hinzugezogene Polizeistreife zur Wache begleiten. Dort folgte schließlich eine Blutentnahme durch einen Arzt.

In der Nacht zu Samstag (16. Mai) kam ein 42-jähriger Autofahrer in Bad Nauheim in der Ludwigstraße in Höhe der Hausnummer 19 mit seinem Kia nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne sowie einen geparkten BMW. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann aus Bad Nauheim in ein Krankenhaus. Dort wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. An beiden Fahrzeugen sowie an der Straßenlaterne entstand Sachschaden von schätzungsweise 14.000 Euro. Der Kia war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Auf beide Autofahrer kommen nun Strafverfahren zu.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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