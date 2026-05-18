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Mittelhessen: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Marburg und des Polizeipräsidiums Mittelhessen - Marburg: Familienstreit eskaliert - 21-Jähriger in U-Haft

Giessen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Marburg und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Marburg: Familienstreit eskaliert - 21-Jähriger in U-Haft

Die Staatsanwaltschaft Marburg führt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 21-jährigen Mann wegen versuchten Mordes. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.

Am Mittwochnachmittag, 13. Mai 2026, soll der Beschuldigte gegen 16.45 Uhr in Marburg ein 32-jähriges Familienmitglied angegriffen und zunächst mehrfach mit einem Baseballschläger auf das Opfer eingeschlagen haben. Sodann soll der Beschuldigte den 32 Jahre alten Mann mit einem Messer angegriffen haben, um ihn zu töten. Der Geschädigte konnte den Stichbewegungen ausweichen. Infolge der Schläge erlitt er Verletzungen, die jedoch nicht lebensbedrohlich waren.

Der Beschuldigte konnte nach umfangreichen Ermittlungen am darauffolgenden Tag festgenommen werden. Er wurde am Freitag, 15. Mai 2026, der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg einen Untersuchungshaftbefehl. Der 21-Jährige befindet sich nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt.

Die umfangreichen Ermittlungen zu dem genauen Tatablauf und zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Über diese Informationen hinausgehende Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Marburg

Alisa Jockel, Polizeioberkommissarin und Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Mittelhessen

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