Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Schwangere Frau flüchtet und baut Unfall + Verletzter nach Gebäudebrand + In Einfamilienhaus eingestiegen

Giessen (ots)

Wetzlar/A45: Schwangere Frau flüchtet und baut Unfall

Glück hatte eine schwangere Frau bei einem Unfall am Samstag (16.5.) auf der Autobahn 45. Die Frau fuhr gegen 20.50 Uhr in einem Mercedes aus Richtung Hanau in Richtung Wetzlar. Einer Streife der Autobahnpolizei fiel auf, dass sie einem vorausfahrenden Audi teils sehr dicht auffuhr. Die Streife setzte sich vor den Mercedes und gab das Signal "Bitte Folgen", um das Auto am Parkplatz Vogelsang sicher anhalten zu können. Der Mercedes folgte dem Streifenwagen, dessen Fahrerin gab jedoch kurz vor dem Parkplatz plötzlich Gas. Sie raste über die Standspur an mehreren Fahrzeugen vorbei und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Die Streife nahm die Verfolgung auf und forderte Unterstützung an. Kurz darauf verlor die Fahrerin ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam auf der Tangente am Wetzlarer Kreuz von der Fahrbahn ab. Der Mercedes landete in einem Gebüsch und blieb auf dem Dach liegen. Die Streife verständigte den Rettungsdienst. Dieser brachte die Frau, die wie sich herausstellte schwanger ist, zur Abklärung in ein Krankenhaus. Im Audi, dem die 20-Jährige so dicht auffuhr, saß deren Lebensgefährte. Dieser fuhr zunächst weiter, kehrte nach dem Unfall aber eigenständig zurück, um sich nach seiner Partnerin zu erkundigen.

Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass die am Mercedes angebrachten Kennzeichen gestohlen waren. Der wirtschaftliche Totalschaden am nicht mehr fahrbereiten CLS älteren Baujahrs wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Auto wurde von der Frau und deren Partner kurz zuvor von einem unbeteiligten Privatanbieter gekauft. An dem von Mann gefahrenen Audi waren abgelaufene Kurzzeitkennzeichen angebracht. Beide Autos waren somit nicht versichert. Zudem verfügt der 30-Jährige nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Die Schwangere blieb glücklicherweise mit Ausnahme von Prellungen und Schürfwunden unverletzt und konnte das Krankenhaus nach Untersuchung wieder verlassen. Beide Autos stellten die Beamten sicher. Die Fahrt des Paars war beendet, auf die 20-Jährige und ihren 30-Jährigen Begleiter kommen nun Strafverfahren zu.

Greifenstein: Verletzter nach Gebäudebrand

Im Ahornweg in Arborn brannte am frühen Sonntag (17.5.) gegen 5.15 Uhr ein Reihenhaus. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Häuser verhindern und löschte den Brand. Ein 57-jähriger Bewohner erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Abklärung in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt, das Haus ist aktuell unbewohnbar.

Aßlar: In Einfamilienhaus eingestiegen

Zwischen Samstag (16.5.), 19 Uhr und Sonntag, 14 Uhr, drang ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Herborner Straße ein. Der Einbrecher hatte zuvor eine Scheibe des Hauses eingeschlagen. Im Inneren durchsuchte er alle Räume nach Wertvollem. Er erbeutete u.a. Schmuck und Geschirr und entkam unbemerkt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge im Umfeld aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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