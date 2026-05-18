Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Zeuge ertappt Fahrraddieb auf frischer Tat + Kupferdiebstahl - Polizei sucht Zeugen + Unfall mit drei Leichtverletzten + Promillefahrt endet mit Unfall

Giessen (ots)

Marburg: Zeuge ertappt Fahrraddieb auf frischer Tat

Ein aufmerksamer Zeuge ertappte gestern (17. Mai) gegen 16.30 Uhr einen Dieb dabei, wie dieser versuchte ein E-Bike zu entwenden.

Der Unbekannte fuhr mit seinem Fahrrad zu einem Mehrfamilienhaus in der Georg-Voigt-Straße und holte aus dem Carport ein E-Bike hervor. Da es ihm nicht gelang, das angebrachte Fahrradschloss zu öffnen, verließ er kurzzeitig die Örtlichkeit. Dies nutzte der Zeuge und nahm das Fahrrad an sich. Als der Dieb zu Fuß zurückkehrte, sprach der Zeuge ihn an. Der Langfinger rannte daraufhin in die Heinrich-Heine-Straße davon. Der Zeuge beschrieb den Täter als etwa 60 Jahre alt, circa 190 cm groß und mit lichtem grauem Haar. Er trug eine schwarze Jacke und rote Schuhe. Den Angaben zufolge hatte er ein ungepflegtes Erscheinungsbild sowie ein osteuropäisches Aussehen. Zeugen, die Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können, werden gebeten sich bei der Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Weimar-Niederweimar: Kupferdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Auf Kupfer hatten es Diebe am Donnerstagabend (14. Mai) gegen 22.35 Uhr in Niederweimar abgesehen. Sie verschafften sich Zutritt zu dem betroffenen Firmengelände an der B255 und durchtrennten dort mehrere Stromkabel. Ersten Schätzungen zufolge entwendeten sie rund 400 Meter Kabel. Das genaue Ausmaß des Diebstahls sowie der Wert des Diebesgutes sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Ermittler der Marburger Kripo suchen Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben. Hinweise werden bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegengenommen.

Biedenkopf: Unfall mit drei Leichtverletzten

Drei Leichtverletzte, zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sowie ein Gesamtunfallschaden von schätzungsweise 35.000 Euro - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Samstagabend (16. Mai) in Biedenkopf. Eine 23-jährige Fahrerin war mit ihrem BMW in der Hospitalstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Eine 22-jährige Fahrerin fuhr mit ihrem Audi auf der Straße "Im Frauental" und wollte gegen 22.30 Uhr im Kreuzungsbereich die Hospitalstraße überqueren. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge übersah sie dabei die BMW-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Audi-Fahrerin und ihr 18-jähriger Beifahrer sowie die 23-jährige BMW-Fahrerin wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten, die alle in Biedenkopf leben, in umliegende Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Kirchhain: Promillefahrt endet mit Unfall

Mit rund 1,4 Promille am Steuer krachte eine 49-jährige Autofahrerin am Samstagnachmittag (16. Mai) in einen geparkten Pkw. Die Fahrerin war mit ihrem VW auf der Breslauer Straße unterwegs, kam gegen 12.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 28 von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Mercedes-Benz. Die Fahrerin aus Kirchhain blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von schätzungsweise rund 10.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei der Fahrerin. Ein Atemalkoholtest brachte es auf rund 1,4 Promille. Sie musste schließlich die Ordnungshüter zur Dienststelle nach Stadtallendorf begleiten, wo ein hinzugezogener Arzt eine Blutentnahme durchführte. Auf die 49-Jährige kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt zu.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell