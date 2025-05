Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250522 - 0543 Frankfurt - Bundesautobahn 648: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Fahrzeuges der Polizei

Frankfurt (ots)

(yi) Gestern (21. Mai 2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 648 Richtung stadtauswärts. Hierbei wurde niemand verletzt.

Gegen 12:45 Uhr befuhr ein Polizeibeamter mit seinem Fahrzeug die BAB 648 in Fahrtrichtung Westkreuz. Sowohl der Fahrer, als auch sein Beifahrer bemerkten auf Höhe der Kilometrierung 99,4 eine, auf der Gegenfahrbahn befindliche Person auf dem linken Fahrstreifen. Die Beamten befuhren sodann die BAB 648 in Fahrtrichtung Stadtmitte mit Blaulicht und Martinshorn. Als sie bei der Person, welche sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand ankamen, stiegen die Beamten bei noch eingeschaltetem Blaulicht auf der linken Fahrspur aus, um den 83-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen. Währenddessen fuhr ein 30-jähriger VW Tiguan-Fahrer ebenfalls auf der linken Spur, übersah vermutlich das Fahrzeug der Beamten und kollidierte mit diesem. Rettungskräfte brachten den 83-Jährigen in ein umliegendes Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich.

