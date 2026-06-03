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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Betrug, Einbruch, Unfallflucht, Räuberischer Diebstahl

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Waldbrunn: Senior betrogen

Unbekannte Täter buchten Geld vom Konto eines 74-Jährigen in Waldbrunn ab. Der Mann wurde am Dienstagabend telefonisch von der angeblichen Notfallabteilung seiner Hausbank kontaktiert. Der Anrufer behauptete, dass es zu unberechtigten Abbuchungen von seinem Konto gekommen sei. Um diese rückgängig zu machen, sollte der Senior den Anweisungen des Anrufers Folge leisten, was dieser auch tat. Er installierte daraufhin eine App, um Fernzugriff auf seinen Computer zu gewähren. Hierdurch verschaffte sich der Täter Zugriff zum Online-Banking des 74-Jjährigen und überwies Geld auf ausländische Konten. Dies bemerkte der Mann erst im Nachhinein und verständigte seine Hausbank. Ob die Abbuchungen rückgängig gemacht werden können ist bisher noch unbekannt.

Die Polizei Heilbronn warnt vor solchen Betrugsmaschen und gibt nachfolgende Tipps: Bei Zeitdruck oder dubiosen Geschichten das Gespräch sofort beenden.

Angehörige oder Institutionen unter der bekannten Nummer zurückrufen und den Sachverhalt verifizieren.

Niemals Passwörter, PINs, TANs oder Kontodaten am Telefon preisgeben. Jeden Betrugsversuch konsequent der Polizei melden.

Wurden persönliche Informationen weitergegeben, umgehend den Sperr-Notruf 116 116 anrufen oder die kostenfreie Sperr-App nutzen, um Zahlungskarten und Konten zu sperren.

Walldürn: Einbruch in Doppelhaushälfte

Mehrere Zimmer eines Hauses durchsuchten Unbekannte in der Nacht auf Montag in Walldürn. Der oder die Täter gelangten vermutlich gegen 1 Uhr in die Doppelhaushälfte in der Pater-Wigbert-Straße. Ob etwas entwendet wurde ist nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Hardheim: Opel beschädigt - Zeugen gesucht

Rund 5.000 Euro Schaden verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag in Hardheim. Vermutlich fuhr ein Lkw mit Anhänger gegen 4:30 Uhr auf einen Parkplatz in der Straße "Am Mühlgraben". Dort blieb der Fahrer wohl beim Wenden seines Fahrzeugs an einem geparkten Opel Corsa hängen. Das Polizeirevier Buchen sucht Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Obrigheim: Geld von Senior geraubt

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Obrigheim entwendete ein Unbekannter gewaltsam Geld von einem 78-Jährigen. Der Täter befand sich am Dienstag, gegen 13.30 Uhr auf dem Gelände in der Hauptstraße. Dort sprach er den Senior an und versuchte unter einem Vorwand mit einem vorgehaltenen Klemmbrett Geld aus dessen Geldbeutel zu nehmen. Dies bemerkte der 78-Jährige und hielt sein Portemonnaie fest. Der Täter stieß den Mann zurück, um das Bargeld zu entwenden und flüchtete auf die Hauptstraße zu einem Pkw. Dieser beschleunigte und fuhr in Richtung Bundesstraße 292 in Richtung Sinsheim davon. Es handelte sich um einen grauen Audi A6 mit Essener (E) Kennzeichen mit Beschädigung an der hinteren linken Fahrzeugtür. Der Täter wird als männlich, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, mit kurzen dunklen Haaren und kurzem Vollbart beschrieben. Er trug Jeans, ein schwarzes T-Shirt sowie eine schwarze Cap. Der 78-Jährige blieb unverletzt. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Kriminalkommissariat Mosbach zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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